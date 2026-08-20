Komisyon Başkanı: Sektör engellerini kaldıracağız

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, geçen yasama döneminde bayındırlık, imar, ulaştırma ve turizm konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Amacımız sektörlerdeki bütün engelleri ortadan kaldırmak." dedi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine, imar, ulaştırma ve turizmin ülke için önemli sektörler olduğunu söyledi.

Gelişen teknoloji ve yeni gelişmeleri takip ederek bu sektörlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bunlarla ilgili de gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre kanunların, kuralların, kaidelerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktardı.

Karaismailoğlu, komisyon olarak bu yönde önemli gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yasama döneminde de yine bayındırlık, imar, ulaştırma ve turizm konusunda önemli kanunlar çıkararak yasalaştırdık. Amacımız sektörlerdeki bütün engelleri ortadan kaldırmak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, hükümetin desteği ve vatandaşların duyarlı davranması ile kentsel dönüşüm projelerini bir bir hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İstanbul'da ve deprem bölgelerinde kentsel dönüşümün hızla gerçekleştirildiğinin altını çizen Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle depremin yaralarını sarmak için kanunlar çıkardık. Yine büyükşehirlerimizde, özellikle deprem bölgesindeki illerde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. Çok önemli çalışmalar var, özellikle İstanbul genelinde büyük bir kentsel dönüşüm, olağanüstü bir çalışma gerçekleştiriliyor. Depremde çok az etkilenecek veya hiç etkilenmeyecek konutlar inşa etmek hususunda önemli çalışmalara devam ediyoruz. Biz depremleri engelleyemeyiz ama depremlere dirençli konutlar yapmak elimizde."

Kentsel dönüşümle ilgili yeni kanunlar çıkarıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Bununla ilgili de yeni kural ve kaidelerimizle birlikte hem vatandaşımıza destek noktasında hem de dönüşümlerin hızlandırılması konusunda önemli kanunlar çıkardık. Yine ulaştırmada da gelişen süreçlerde güncel meselelerin de önünü açacak kurallar, kaideleriyle birlikte yeni yasalar çıkardık." dedi.

Karaismailoğlu, turizmin önemli bir sektör olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Turizm ülkemizin en önemli ekonomik girdilerinin başında geliyor. Burada da sektörün daha rahat çalışması ve sektörün gelişen süreçteki ihtiyaçları doğrultusunda da yine kanunlar çıkardık. Önümüzdeki yasama döneminde yine bugün de çalışmalarını yaptığımız turizmle ilgili hazır, gündemimizde olan kanunlar var. İlk yasama döneminde bunların da çalışmasını geliştireceğiz."

Karaismailoğlu, komisyon olarak yoğun bir gayretle ihtiyaçları giderme doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA