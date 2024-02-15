TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar heyetini Arapça selamladı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi'yi Arapça selamladı.

KATAR HEYETİ MECLİS'E GELDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye- Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyet Meclis'e geldi.

TBMM BAŞKANVEKİLİ ÖNDER ARAPÇA SELAMLADI

TBMM Başkanvekili Önder, Katar heyetini Arapça selamladı. Önder daha sonra, "Türkçesini merak eden arkadaşlar için 'Hoşgeldiniz ve merhaba' dedim. Bilinmeyen bir dil olmasın" açıklamasını yaptı.