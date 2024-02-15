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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar heyetini Arapça selamladı

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyeti kürsüden Arapça selamladı. Önder daha sonra, "Türkçesini merak eden arkadaşlar için 'Hoşgeldiniz ve merhaba' dedim. Bilinmeyen bir dil olmasın'" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi'yi Arapça selamladı.

KATAR HEYETİ MECLİS'E GELDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye- Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyet Meclis'e geldi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e gelen Katar heyetini Arapça selamladı

TBMM BAŞKANVEKİLİ ÖNDER ARAPÇA SELAMLADI

TBMM Başkanvekili Önder, Katar heyetini Arapça selamladı. Önder daha sonra, "Türkçesini merak eden arkadaşlar için 'Hoşgeldiniz ve merhaba' dedim. Bilinmeyen bir dil olmasın" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

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Yorumlar (5)

Perwer:

Arapça tüm müslümanların ortak dili olmakla beraber dünyanın en güzel dilidir

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Güven Çelik:

Çok seviyorsan arabistan’a gidebilirsin. Dünya’nın en güzel dili Türkçe’dir.

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Sabahattin Polat :

Kürtçe, Arapçadan daha eski daha güzel ve daha zengin bir dildir.

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Perwer:

Güven Çelik: ben kendi görüşümü söyledim. Tekrar söylüyorum bana göre en güzel dil Arapça ikinci sırayı da merak ediyorsan oda kürtçedir. Sanırım sen Türkçe dışında bir dil bilmediğin için konuyu farklı yerlere çekiyorsun. tabii ki Türkçe de çok güzel bir dil. Arabistan tavsiyesi üzerine kürtçe içinde göndermek istediğin bir yer var mı?

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israfil çengel:

Ermenice selam vermek öndere daha yakışırdı nede olsa DNA sında var.

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