TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Genel Kurulu'nda kendisine söz verilmediğini söyleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Bana ne zaman vereceksiniz başkanım? Bana 30 saniye verdiniz. Arkadaşlara üç dakika verdiniz." sözleriyle TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e tepki gösterdi. Önder'in, "Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz ondan sonra" şeklindeki yanıtı salonda gülüşmelere neden oldu.

"BANA NE ZAMAN SÖZ VERECEKSİNİZ?"

TBMM Genel Kurulu'nda renkli anlar yaşandı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e kendisine söz vermediği söyleyerek tepki gösterdi. Tanal, "Bana ne zaman vereceksiniz başkanım? Bana 30 saniye verdiniz. Arkadaşlara üç dakika verdiniz. Şanlıurfalıları bari siz mağdur etmeyin başkanım" dedi.

"BEN BİR CEVAP VERECEĞİM İNTERNETE DÜŞECEĞİZ SONRA"

TBMM Başkanvekili Önder ise Tanal'a dikkat çeken bir yanıt verdi. Önder, "Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz ondan sonra" ifadelerini kullandı. Önder'in sözleri salonda gülüşmelere yol açtı.