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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi

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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurul'da kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülürken rahatsızlandı. Karaca, ilk olarak 10 dakika ara verdiği birleşimi kapatarak yarına erteledi. İlk müdahalesi Meclis İlk Yardım Merkezi'nde yapılan Karaca, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da torba kanun teklifi görüşüldüğü esnada Karaca rahatsızlanınca Genel Kurul ertelendi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Meclis'te, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlandı, Genel Kurul ertelendiTBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca

TBMM BAŞKANVEKİLİ KARACA GENEL KURUL'DA RAHATSIZLANDI

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın konuşması sırasında TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, rahatsızlandı. Karaca'nın rahatsızlanması üzerine Kalaycı, konuşmasını yarıda kesti. Daha sonra Karaca, birleşime 10 dakika ara verdi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlandı, Genel Kurul ertelendi

İLK MÜDAHALE MECLİS İLK YARDIM MERKEZİ'NDE YAPILDI

Verilen aranın ardından Karaca, Meclis İlk Yardım Merkezi'ne götürülürken, bazı CHP'li milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de İlk Yardım Merkezi'ne gelerek Karaca'yı ziyaret etti. Daha sonra tekrar Genel Kurul salonuna gelen Karaca, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlandı, Genel Kurul ertelendi

HASTANEYE KALDIRILDI

Ankara'da özel bir hastaneye kaldırılan Karaca'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Karaca daha önce pandemi döneminde akciğerinde gelişen kist nedeniyle 25 Haziran'da ameliyat olmuştu.

Kaynak: AA / Politika

Gülizar Biçer Karaca Sağlık Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Onemli Degil:

Gecmis Olsun..Eskiden Meclis Diye Biliyorduk Orayi..Taxi Ile Giderken de " Meclise Lutfen " Derdik..Simdi Ismini Degistirme Zamani Geldi Diye Dusunuyorum.. 1 - RANT OFISLERI , Veya 2 - IS TAKIP BUROLARI

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