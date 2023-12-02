TBMM Başkanvekili Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türkiye'de milletle kol kola, el ele yürüyen yegane partinin AK Parti olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bozdağ, konuşmasında, AK Parti'nin bugüne kadar her seçimde milletten aldığı duayla pek çok engeli aştığını belirtti.

Bugüne kadar AK Parti'yi iktidardan indirmek için nice ittifaklar kurulduğunu, işbirlikleri yapıldığını kaydeden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu işbirliklerine, bu ittifaklara uluslararası pek çok destekler de sunuldu, sizler de şahitsiniz. Allah'ın izniyle bunların hepsini bir bir aştık. Milletimizin duasını alarak, desteğini alarak çözemediğimiz sorun kalmadı. Gezi hadiselerinden 17-25 Aralık'a, hendek teröründen 15 Temmuz'a, dolarla ekonomimize dönük saldırıdan daha nice saldırılara ve pek çok ittifaklara rağmen milletimizden en büyük desteği almayı başardık. Bunun sırrı, milletin sesine istikamet almak, milletin sesine kulak vermek, milletin dediklerini kendi siyasetinin esası haline getirme prensibinden kaynaklanır. Hani hep söylüyorlar 'Bu büyük başarının sırrı nedir?' Bu büyük başarının sırrı milletle kol kola ve milletle el ele yürümekten geçmektedir. Türkiye'de milletle kol kola yürüyen, milletle el ele yürüyen yegane parti AK Parti'dir."

Türkiye'de siyasi istikrar, güven iklimi, güçlü ve doğru yönetim olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart yerel seçimlerinde de milletin sesine kulak veren, milletin talepleriyle örtüşen adımlar atan, milletin tayin ettiği istikamette yürüyen AK Parti, yine milletin iradesiyle en güçlü ve en başarılı sonucu alacaktır. Şanlıurfa'mızda da aynı şey olacaktır. Ona da yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem Şanlıurfa'yı hem de Şanlıurfalıları çok sever. Her defasında Urfa'dan bahsettiği zaman kendi evinden, ailesinden bahseder gibi bahseder. Urfa'ya dair bugüne kadar hangi talebi götürdüysek her daim en büyük desteği aldık. Cumhurbaşkanımızı, inşallah 31 Mart'ta da yalnız bırakmayacağız."

AK Parti'nin kapılarının herkese açık olduğunu dile getiren Bozdağ, millete hizmet eden bir parti olduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye geçen eski Yaylak Belediye Başkanı ve önceki dönem HDP Bozova Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Acıoğlu ile HEDEP Bozova Belediye Meclis Üyesi Ahmet Pişkin'e rozetleri takıldı.