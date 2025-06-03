TBMM Başkanlığı Seçimi İçin Oylama Süreci Başladı

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama başladı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatleri ile TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin belirlenmesine, komisyonların üye sayılarına ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriye göre, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul gündeminin ilk sırasına alındı.

Genel Kurul bugün, 10. Yargı Paketi'ni görüşecek. Bu teklifin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde Genel Kurul, yarın da çalışacak. Genel Kurul, 10 Haziran Salı günü ise çalışmayacak.

Yapılan oylamayla DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan Genel Kurulun gündemine alınması önergesi kabul edilmedi.

Daha sonra Meclis Başkanlığı seçimlerine geçildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ile Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman TBMM Başkanı adayı oldu

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan olacak.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirmesinin ardından ilk tur oylamaya başlandı.

Meclis Başkanlığına yeniden aday olan Kurtulmuş, Genel Kurul Salonuna girişinde, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleriyle tokalaştı.