TBMM Başkanı Şentop, ' Türkiye Yüzyılı Sempozyumu'na katıldı

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bahçelievler'de düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Sempozyumu'nun açılış programı yapıldı. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Spor Müdürü Bülent Küçük, Bahçelievler İlçe Tarım Müdürü Murat Levent, Bahçelievler Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Hasan Enginbağ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pelin Çift'in moderatörlüğünde yapılan sempozyumda Şentop, yaptığı konuşmanın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. Şentop, genç bir öğrencinin isteği üzerine İsmet Özel'in şiirinden "Bir şehrin uzak semtleri gibi gözlerin, üzgün, kara, ayaklanmaya hazır" mısralarını okudu. Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır ise moderatörün isteği üzerine Tuncel Kurtiz'den bir dörtlük okudu.

Bir katılımcı ise üniversitesi yıllarında başını açmak zorunda kaldığını dile getirerek Kılıçdaroğlu'nun daha önce başörtüsüne bez parçası dediği sözlerine tepki gösterdi. Seçimler çok kıymetli olduğunu dile getiren Şentop, "Milletimiz bunun farkında 14 Mayıs'ta gösterdi. 28 Mayıs'ta bunu tekrar tescil edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Gençlerin ve kadınların siyasete girmesi mümkün değildi"

Gençlik zamanlarındaki siyasetten bahseden Şentop, "Gençlik zamanlarımda 1980'li yıllar Türkiye'de biraz siyasetin sıkıntılı olduğu dönemlerdi. Gençlerin siyaset yapamadığı dönemlerdi. O dönemdeki anayasada siyasi partilerin, gençlik kollarının ve kadın kollarının olması yasaklanmıştı. 1995 yılında anayasa değişikliğinde buna imkan oldu. Gençlerin ve kadınların siyasete girmesi mümkün değildi. Siyasi partiler ve STK'larla birlikte çalışma yapması da yasaktı" şeklinde konuştu.

"Gidin bizim evden yemek masasını alın dedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gençlik yıllarındaki bir anısını anlatan TBMM Başkanı Şentop, "1988'de üniversite birinci sınıfın sonlarında bir hukuk dergisi çıkarmıştık. Ben derginin yayın yönetmeniydim. Yazı işleri müdürü İstanbul'un bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dı. Birçok milletvekili arkadaşımızla dergiyi 3 yıl boyunca 36 sayı çıkarttık. Dergiyi ilk kurduğumuzda o tarihlerde gençlere böyle destek veren çok azdı. Fatih'te bir binanın çatı katını tutmuştuk. Şu an oturduğumuz alan kadar bir yer ama içinde hiçbir şey yoktu. Bize sandalye masa falan lazımdı. O zaman Cumhurbaşkanımız il başkanıydı. Ona gidip bize masa sandalye lazım olduğunu söyledik. 'Gidin bizim evden yemek masasını alın' dedi. Getirdikten sonra dergi çalışmasını onun üzerinde yaptık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ciddi bir toplumsal sorun yaşadı"

Başörtü yasağının olduğu dönemde okuyan bir vatandaşın teşekkürüne karşı konuşan Meclis Başkanı Şentop, "Türkiye'de başörtü üniversite okuyan kızların sorunundan ibaret değil. Türkiye ciddi bir toplumsal sorun yaşadı ve çok uzun sürdü. 2008 yılının Şubat ayında bununla ilgili bir anayasa değişikliği yapıldı. 2007'nin Temmuz ayında yüzde 47'nin üzerinde oy alan AK Parti seçilmiş. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Bahçeli'nin de desteğiyle 411 milletvekilinin oyuyla başörtüsünü serbestlik getiren bir anayasa değişikliği yaptık. Daha önce yönetmelikte denenmiş Danıştay iptal etmiş. Kanun çıkartılınca da Anayasa Mahkemesi iptal etmiş" dedi.

"Siyasette hiçbir ayrım yapmıyoruz"

Sempozyumda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise, "Gençlik Meclisi'nin asıl amacı farklı görüşte olsa bile gençlerimizle beraberiz. Siyaset ve hiçbir ayrım yapmıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da hocamızın da bakış açısın her zaman odur. Mezhep ve ırk ayrımı yapmadan belediye ve devlet olarak herkese açığız. Gençlik meclisimizde ki her arkadaşımızın değerli olduğunu biliyoruz. Onların yönlendirilmesi bizimle beraber kulüplerde eğitilmesi için başlangıç yaptık" dedi.