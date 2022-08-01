TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Engin Altay'ın eleştirilerine tepki: Siyasette tehdit, hile olmaz - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Engin Altay'ın eleştirilerine tepki: Siyasette tehdit, hile olmaz

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Engin Altay'ın eleştirilerine tepki: Siyasette tehdit, hile olmaz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanı'nın olaylara AK Parti gözüyle baktığına ilişkin ifadelerine Şentop'tan yanıt geldi. TBMM Başkanı Şentop, başka bir parti adına sözcülük yapmaya kalkışılmasının şık olmadığını belirterek "Siyasette tehdit, hile olmaz; gizli saklı iş de olmaz." dedi.

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TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin genel görüşme açılması talebi üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından olağanüstü toplantıya çağrıldı. Ancak Meclis, AK Parti, MHP ve HDP vekillerinin katılmaması sonucu gerekli çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Başkanı Şentop'un AK Parti gözüyle meseleye baktığını iddia ederek "AK Parti siyaseten bazı hamleler yapabilir, bizim çağrımızı sabote edebilir ama Meclis Başkanı edemez. Meclis Başkanı 'İçtüzük gereği biz hazırlıklarımızı yine de yapıyoruz. Açılacak olursa Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığını da görüşeceğiz' diyor. Bu ne? HDP'ye 'Gelmeyin' diyor. Bunu AK Parti söyleyebilir ama Sayın Meclis Başkanı'mızın AK Parti kafasıyla, AK Parti gözlüğüyle meseleye bakarak konuşmasını kabul edemem." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "kendisinin meselelere AK Parti gözlüğüyle baktığına" yönelik sözlerinin sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı olarak yeter sayıda imza üzerine, İçtüzük gereği Meclisi toplantıya çağırma görevini yerine getirdiğini belirten Şentop, "Sayın Altay'ın serzenişlerine cevap vermek istemem. Bununla birlikte TBMM çatısı altındaki bir başka siyasi partiyi 'tehditlere açık' ilan etmek, siyaseten hoş bir üslup değil." diye konuştu.

Başka bir parti adına sözcülük yapmaya kalkışılmasının da şık olmadığını söyleyen Şentop, "Siyasette tehdit, hile olmaz; gizli saklı iş de olmaz. Her şey milletimizin gözü önünde ve hukuk kurallarına göre işler. Öyle de olmuştur." ifadesini kullandı.

AA / Politika

Mustafa Şentop Engin Altay Politika Güncel Haberler

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