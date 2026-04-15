TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman Şura Meclisi Başkanı Al Maawali ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ile bir araya gelerek, Orta Doğu'daki gerginlikler ve İran'a yönelik saldırılar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Al Maawali ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta Umman'ın sıkıntılar yaşamasından üzüntü duyduklarını belirterek, savaş öncesinde arabuluculuk konusunda ortaya koyduğu samimi gayretlerinden dolayı Umman'a teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'daki görüşmelerin kaldığı yerden devam ederek ateşkesin kalıcı hale gelmesi arzusunda olduklarını vurguladı.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkati çeken Kurtulmuş, Orta Doğu'nun bu hale gelmesine neden olan İsrail'in, İran'a yönelik saldırısıyla birlikte Körfez ülkeleri ile İran arasında kalıcı bir düşmanlığın başlamasını murat ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, İslam dünyasının oynanan bu oyuna karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Türkiye olarak kardeş Umman ile ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini ifade eden Kurtulmuş, mevkidaşı Al Maawali'yi PAB'ın Genel Kurulu kapsamında Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan
