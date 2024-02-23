TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

TÜRKPA Dönem Başkanlığını da yürüten Kurtulmuş, Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.