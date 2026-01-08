Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl'ü ve Ahmet Özer'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ile eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i kabul etti. Ziyaret, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ile eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl'ü ve Ahmet Özer'i kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
