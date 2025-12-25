Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, bu mübarek gecenin İslam alemi için hayırlar getirmesini diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Regaip Kandili'ni kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Rahmet, mağfiret, bereket mevsimi üç ayların ve bu manevi iklimin rahmet kapısı olan Regaip Gecesi'nin, milletimiz ve İslam alemi için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin başta tüm mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada

2 saniye sonrası alev topu! İsrail, İranlı komutanı böyle öldürdü
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi