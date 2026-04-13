TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Sekreteri Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Jabre ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 15-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu öncesinde koordinasyon toplantısı yaptı. Genel Kurul, 'Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek' temasıyla gerçekleştirilecek ve 80'den fazla program düzenlenecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu öncesinde PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Kareen Jabre ile koordinasyon toplantısı yaptı.

Kurtulmuş'un, PAB'ın 152. Genel Kurulu'nun düzenleneceği Hilton İstanbul Bomonti Otel'de, PAB Genel Sekreteri Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Jabre ile yaptığı toplantıda, Genel Kurul kapsamındaki hazırlıklar ele alındı.

"Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul marjında, dört daimi komitenin çalışmaları, forumlar ve tematik toplantılar olmak üzere 80'den fazla program düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan
