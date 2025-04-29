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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kırgızistan'da Maarif Okulu Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kırgızistan'da Maarif Okulu Ziyareti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te Maarif Okulu'nu ziyaret ederek okul yöneticilerinden bilgi aldı ve Türkiye-Kırgızistan dostluğunun güçlenmesine katkı sağlayan bu eğitim kurumuna başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bişkek'te bulunan Maarif Okulu'nu ziyaret ederek yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldık. Nitelikli eğitim vermenin yanında Türkiye-Kırgızistan dostluğunu pekiştiren, halklar arasında kardeşlik köprülerini güçlendiren Maarif Okulumuzun öğrencilerine ve öğretmenlerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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