TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İzmir depremi için geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.