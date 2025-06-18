TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti ile Terörsüz Türkiye Komisyonu Görüşmesi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmede 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında kurulması planlanan komisyon hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Gülüstan Kılıç Koçyiğit, komisyonun Meclis tatile girmeden kurulmasını beklediklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle görüştü.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Koçyiğit, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir soru üzerine Koçyiğit, Kurtulmuş'la "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili TBMM'de kurulması planlanan komisyonla hakkında konuştuklarını ifade ederek, "Meclis'te kurulması gündeme gelen (komisyon) ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk, kendi önerilerimizi ilettik. TBMM Başkanı Kurtulmuş teşekkür konuşmasında da ifade ettiği gibi, Meclis komisyonuna sıcak baktığını kısa süre içinde bütün partilerin temsilcileriyle komisyon iç tüzük, anayasa gündemli bir toplantı yapacağını bize iletti" ifadelerini kullandı.

Bir başka soru üzerine Koçyiğit, Meclis tatile girmeden komisyon kurulmasını beklediklerini söyledi. Koçyiğit, "Komisyon yazın da, yeni dönemde de çalışacak" yanıtını verdi. Komisyonun kurulmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Koçyiğit, "Meclis Başkanı bütün partilerle görüşecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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