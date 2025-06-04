TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Bayram Ziyareti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis personeliyle bir araya gelerek bayram tebriklerini kabul etti ve çalışanlara teşekkür etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personelle bayramlaştı.
TBMM Tören Salonu'ndaki bayramlaşma programında, Meclis'in çeşitli birimlerinde görev yapan personelin bayram tebriklerini kabul eden Kurtulmuş, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.
Kurtulmuş, Meclis çatısı altında görev yapan tüm çalışanlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi.
Bayramlaşma programına Meclis idari kadrosundan bazı yöneticiler ile personel temsilcileri de katıldı.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika