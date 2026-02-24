TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli'yi ziyaret etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Bahçeli'ye, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na verdiği destek nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Bundan sonra da komisyonda bulunan partilerin genel başkanları ile görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Hakikaten Türkiye için tarihi bir eşikti. Henüz iş bütünüyle bitmiş değil ama Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Daha evvel defalarca terörün bitirilmesi için denenmiş olan çalışmalar ne yazık ki çeşitli nedenlerle Meclis zeminine taşınamamış ve partilerimizin ortak kanaatleriyle belli bir noktaya getirilememişti. Bu sefer geçmiş müktesebatın üzerinde ilerlenerek TBMM'de bulunan partilerin bir tanesi dışında tamamının katıldığı bir komisyon oluşturuldu. Son derece değerli dinlemeler yapıldı. Toplumun farklı kesimleri, farklı siyasi kanaat sahibi olan gruplar dinlendi ve en sonunda uzun müzakereler sonucunda tüm partilerin ortaklaştığı bir metin ortaya çıktı. Metnin yayınlanmasının ardından gördüğümüz şudur; toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili büyük bir memnuniyet içerisindedir. Partilerimiz görüşlerini siyasi tutum belgesi olarak aslında raporları ile kamuoyuna takdim ettiler ve Meclis'in sitesinde de yer aldı. Raporun ek kısmında da siyasi partilerin görüşleri bildirildi" dedi.

'TBMM GENEL KURULU ÜZERİNE DÜŞEN YASALARI HAZIRLAMALI'

Kamuoyu ile paylaşılan raporun tüm partilerin ortak çalışması olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Bu rapor oylandı ve en önemlisi 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki sürecin de titizlikle takip edilmesi, TBMM çatısı altında oluşturulan bu fevkalade olgun demokratik yaklaşımın bundan sonra da sürdürülmesi ve Türkiye'nin bu meseleyi artık ilanihaye tarihin tozlu raflarına göndermesi için hep beraber yine aynı şekilde açıklıkla, samimiyetle ve şeffaf bir biçimde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. TBMM Genel Kurulu da üzerine düşen yasaları hazırlayarak, kısa bir süre içerisinde yasaların olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz. Bir kez daha huzurunuzda bu sürece verdiği tarihi destek dolayısıyla Sayın Genel Başkan'a şükranlarımı ifade ediyorum. Bu süreçte yol gösterici, yapıcı tavrı sadece partisine değil, bütün siyasi partilere de destek olup örnek olmuştur" diye konuştu. Ardından Bahçeli, Kurtulmuş'u uğurladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı