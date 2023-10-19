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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Aliya İzzetbegoviç anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, İzzetbegoviç'i samimi bir Müslüman, erdemli bir entelektüel, davasına inanmış bir aksiyon adamı ve kahraman bir komutan olarak tanımladı.