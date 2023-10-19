TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Aliya İzzetbegoviç anma mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, İzzetbegoviç'i samimi bir Müslüman, erdemli bir entelektüel, davasına inanmış bir aksiyon adamı ve kahraman bir komutan olarak tanımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 20'nci yılında andı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samimi bir Müslüman, erdemli bir entelektüel, davasına inanmış bir aksiyon adamı, kahraman bir komutan. Hayatının merkezine İslam'ı, adaleti, özgürlüğü ve medeniyeti koyan bilge lider Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Bir ömür sürdürdüğü mücadelesiyle ortaya koyduğu örnekliği daima hafızalarımızda yaşayacak" dedi.