TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Afyonkarahisar Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Afyonkarahisar Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek, şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve İstiklal Tanıtım Merkezi'ni gezdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen programlar dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da Valiliği ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra tören mangasını selamladı.

Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile il protokolü yer aldı.

Kurtulmuş'tan İstiklal Tanıtım Merkezi'ne ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli etaplarından Büyük Taarruz'un anlatıldığı İstiklal Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Afyonkarahisar 26 Ağustos Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve panoramik bir müze özelliği taşıyan merkez hakkında bilgi alan Kurtulmuş, daha sonra müze içerisinde incelemede bulundu.

Büyük Taarruz'un gerçekleştiği alanının tamamının gösterildiği müzede, Harekat hakkında bilgiler sunuluyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı

Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Yeni zam teklifine sendikalardan ilk tepki: Hakem Kurulu'ndan çekildik

Memur zammında kriz sürüyor! Sendikalar masayı devirdi
Devlet hastanesinde olay: Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü

Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.