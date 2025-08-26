TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Afyonkarahisar Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen programlar dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da Valiliği ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra tören mangasını selamladı.

Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile il protokolü yer aldı.

Kurtulmuş'tan İstiklal Tanıtım Merkezi'ne ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli etaplarından Büyük Taarruz'un anlatıldığı İstiklal Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Afyonkarahisar 26 Ağustos Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve panoramik bir müze özelliği taşıyan merkez hakkında bilgi alan Kurtulmuş, daha sonra müze içerisinde incelemede bulundu.

Büyük Taarruz'un gerçekleştiği alanının tamamının gösterildiği müzede, Harekat hakkında bilgiler sunuluyor.