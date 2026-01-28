Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan Büyükelçisi İmomi'yi kabul etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
