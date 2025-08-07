TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Meclis'te makamında bir araya geldi. Kurtulmuş ve Sonko'nun baş başa yaptıkları görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Heyetler arası görüşmede,

Türkiye-Senegal Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir yer aldı. Görüşmede Kurtulmuş, Senegal Başbakanı Sonko ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ve ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Senegal ile ilişkilerin her alanda iyi düzeyde seyrettiğini belirten Kurtulmuş, ilişkilerin karşılıklı saygı ve kazanç sağlayan bir ortaklık çerçevesinde atılacak adımlarla gelecek dönemde daha da ileri taşınması gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi ve 18 Nisan 2025'te İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısında Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye'yı görmekten mutluluk duyduğunu ekledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurtulmuş, "Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Başbakan Sonko ile gerçekleştirdiğimiz baş başa ve heyetler arası toplantımızda gerek hükümetlerimiz gerekse parlamentolarımız arasında her alanda iyi düzeyde seyreden yakın ilişkilerimizi, karşılıklı saygı ve kazanç çerçevesinde geliştirme arzusunda olduğumuzu vurguladık. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Sonko ve heyetine teşekkür ediyor; ziyaretin, Türkiye-Senegal dostluğunu ve kardeşliğini pekiştirmesini diliyorum" dedi.