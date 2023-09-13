TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Sakarya Zaferi'ni kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadele kahramanlarını minnetle anma duygularını paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli Mücadele'mizin dönüm noktalarından Sakarya Zaferi'mizin 102. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 102'inci yıl dönümünde X (Twitter) hesabından bir mesaj yayınladı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:

"Milli Mücadele'mizin dönüm noktalarından Sakarya Zaferi'mizin 102. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum."