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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Recai Kutan'ı vefatının ikinci yılında andı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının ikinci yılında sosyal medya mesajıyla andı. Kurtulmuş, Kutan'ı rahmetle andığını, samimiyeti ve örnek mücadelesiyle gönüllerde yer edindiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının ikinci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Görüş Hareketi'nin öncü şahsiyetlerinden, kıymetli büyüğümüz Recai Kutan'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve hayırla yad ediyorum. Ömrünü milletine ve ülkesine hizmete adayan, inandığı değerlerden hiçbir zaman taviz vermeyen Recai ağabeyimiz, samimiyeti, mütevazı kişiliği ve örnek mücadelesiyle gönüllerimizde müstesna bir yer edinmiştir. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kaynak: AA
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