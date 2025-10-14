Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Temaslarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Temaslarda Bulundu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı için Pakistan'da bulunuyor. Lahor'a geçerek Pencap Eyalet Meclisi Başkanı tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, ' Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı' dolayısıyla bulunduğu Pakistan'daki temasları kapsamında Lahor'a geçtiği bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı' dolayısıyla bulunduğu Pakistan'daki temasları kapsamında Lahor'a geçti. Kurtulmuş'u, Allame İkbal Uluslararası Havalimanında Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Malik Muhammed Ahmed Khan karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
