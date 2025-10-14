TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Temaslarda Bulundu
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı' dolayısıyla bulunduğu Pakistan'daki temasları kapsamında Lahor'a geçti. Kurtulmuş'u, Allame İkbal Uluslararası Havalimanında Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Malik Muhammed Ahmed Khan karşıladı.
