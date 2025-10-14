TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyaleti Başbakanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Lahor kentinde Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, " Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu Pakistan'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Lahor kentinde Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile görüştü. Toplantıya Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova da katıldı.

Kurtulmuş görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Misafirperverlikleri için Sayın Başbakana ve değerli heyetine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - LAHOR