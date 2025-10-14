TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyaleti Başbakanı ile Görüştü

Haberler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı' çerçevesinde Lahor kentinde Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşme sonrası sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, " Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu Pakistan'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Lahor kentinde Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile görüştü. Toplantıya Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova da katıldı.

Kurtulmuş görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Misafirperverlikleri için Sayın Başbakana ve değerli heyetine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - LAHOR

