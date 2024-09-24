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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'daki resmi ziyareti sırasında Kremlin'deki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Ziyaretine TBMM heyeti ve Rusya parlamentosu yetkilileri de eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kremlin'deki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'daki resmi ziyareti kapsamında Kremlin önündeki Meçhul Asker Anıtı'na geldi. Kurtulmuş'un anıta çelenk koymasının ardından, TBMM heyeti de karanfil bıraktı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun eşlik etti.

Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti daha sonra Moskova Kremlin Devlet Tarih ve Kültür Müzesini ziyaret etti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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