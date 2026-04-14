TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Badawy ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Hisham Badawy ile bir araya geldi.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye ile Mısır'ın kültürel ve tarihi bağlarına işaret ederek, iki ülkenin hem bölge barışına hem İslam ümmetinin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Kurtulmuş, Mısır ile Türkiye arasında son yıllarda yakalanan ivmenin, TBMM ile Mısır Parlamentosu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için de önemli bir zemin teşkil ettiğini söyledi.

İsrail'in yaklaşık 3 yıldır Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ile Batı Şeria'daki zulmüne dikkati çeken Kurtulmuş, bölge ülkelerinin birbirleriyle yaşadığı gerilimlerden İsrail'in yararlandığını ifade etti.

İsrail'in, uluslararası camianın baskılarıyla kabul etmek durumunda kaldığı ateşkes ve müzakere sürecinin fiilen işletilmediğini de dile getiren Kurtulmuş, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin ciddi anlamda bloke edildiğini, insani yardımların Mısır'dan Gazze'ye ulaşmasının engellendiğini söyledi.

Kurtulmuş, bu anlamda Mısır ile ikili ilişkileri artırmak için her türlü fikre ve işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Görüşmede, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yer aldı.