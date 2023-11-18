TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Endonezya'ya gidiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 9. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Endonezya'ya gidecek. Toplantıda küresel yönetişim, iklim eylemleri ve gençliğin gücü gibi konular ele alınacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 9'uncu Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Endonezya'ya gidecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cakarta'da, 'Çok taraflılığın güçlendirilmesi, kuşaklar arası zorlukların ele alınması' temasıyla 19-21 Kasım'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere yarın Endonezya'ya gidecek. Endonezya Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğinde yapılacak MIKTA 9'uncu Parlamento Başkanları Toplantısı'nda, 'Küresel Yönetişim Mercek Altında: Parlamento Nasıl Hareket Etmeli?', 'Taahhüt ve Sorumlulukların Ötesinde İklim Eylemleri' ve 'Gençliğin Gücünden Yararlanmak: Daha İyi bir Gelecek' başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Toplantı sonunda, MIKTA parlamento başkanlarının ortak bildirisi yayımlanacak.

Kurtulmuş, toplantı kapsamında, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun parlamento başkanları onuruna vereceği davete de katılacak. Kurtulmuş, ziyaretinde, ikili görüşmeler yapacak, Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkiye mezunu öğrencilerle bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinde, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye- Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş eşlik edecek.