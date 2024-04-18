Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

Polis mangasını selamlayan Kurtulmuş'u, Valilik binası önünde Vali Tuncay Akkoyun karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Akkoyun'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yer aldı.