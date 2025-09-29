TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'da Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Kahramanlar Meydanı'na gelişinde Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis tarafından askeri törenle karşılandı.

Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan "TBMM Başkanı" yazılı çelengi Meçhul Asker Anıtı'na bırakan Kurtulmuş'un beraberinde Türkiye- Macaristan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da yer aldı.

Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, törenin ardından Macaristan Ulusal Meclisi'ne geçti.