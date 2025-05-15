TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maarif Mezunları ile Bir Araya Geldi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı kapsamında Türkiye'de bulunan öğrencilerle Meclis'te buluştu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı dolayısıyla Türkiye'de bulunan öğrencilerle Meclis'te bir araya geldi.
Meclisin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı dolayısıyla Türkiye'de bulunan öğrencilerle bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika