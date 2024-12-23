TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan tüm personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi. - ÜSKÜP