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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Fatih Ulusoy'dan bilgi aldı ve çalışmalarda başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan tüm personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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