Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Jose Marti Anıtını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'nın başkenti Havana'da, Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin öncüsü şair ve yazar Jose Marti'nin anıtını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'nın başkenti Havana'da, Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin öncüsü şair ve yazar Jose Marti'nin anıtını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'nın ardından resmi ziyaret kapsamında geldiği Küba'da temaslarına başladı. Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado ve beraberindeki CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel ile Devrim Meydanı'ndaki Jose Marti'nin anıtına geldi. Kurtulmuş'un üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelengi Jose Marti Anıtı'na bırakmasının ardından iki ülkenin milli marşları okundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra parlamento heyetiyle anıt önünde fotoğraf çektirdi.

Anıtın müze bölümünü de ziyaret eden Kurtulmuş, buradaki anı defterine, "TBMM'yi temsilen dost ve kardeş ülke Küba Cumhuriyeti'ni ziyaretim vesilesiyle Jose Marti adına yapılmış bu görkemli anıtta bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, idealleri ve vatanseverliğiyle ülkesine rehberlik etmeyi sürdüren şair ve yazar Marti'yi saygıyla anıyorum" ifadelerini yazdı. - HAVANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Jose Marti Havana Küba Kültür Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024? Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi? Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası? Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi? Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title