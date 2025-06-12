TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kazakistan'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi çerçevesinde bulunduğu Kazakistan'da Büyükelçi Mustafa Kapucu ile bir araya geldi. Ziyaretinde büyükelçilik çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği Kazakistan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu kapsamında bulunduğu Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş, başkent Astana'da Büyükelçi Mustafa Kapucu'yu ziyaret etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından büyükelçilik ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğumuz Kazakistan'da, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Mustafa Kapucu'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla Astana'da gerçekleştirilen TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yanı sıra Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve TÜRKPA Genel Sekreteri Süreyya Er ile görüşmüştü. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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