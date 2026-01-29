Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Akarca'yı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki kamu denetçilerini kabul etti. Görüşmede kamu denetçileri de yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki kamu denetçilerini kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ile beraberindeki kamu denetçileri Özcan Yıldız, Abdullah Cengiz Makas, Şerif Yılmaz, Ertunç Erkan Balta ve Genel Sekreter Mehmet Doğan'ı kabul ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu

Sevenlerini korkutan görüntüye ilişkin sessizliğini bozdu
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek