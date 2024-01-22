Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile bir araya geldi

Güncelleme:
Abone Ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi kabul etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Meclis'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Murat Kurum AK Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title