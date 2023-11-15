TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırım olduğunu ve Batı ülkelerinin İsrail'i cesaretlendirdiğini söyledi. Kurtulmuş ayrıca Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlü olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütün insanlığın seyrettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının katliamın ötesinde açık bir soykırım olduğunu, ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinin önemli bir kısmının İsrail'in sırtını sıvazlayıp cesaretlendirdiğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.

Kurtulmuş, Meclis'teki kabulde, Türkiye ve Rusya'nın iki komşu ülke olarak birçok alanda güçlü işbirliğine sahip olduğunu, bölgedeki çatışmaların yakın işbirliğini zorunlu kıldığını ifade etti.

Bölge dışı aktörlerin ve devletlerin sorunlara dahil olmasının çatışmaları daha da artıracağı kanaatinde olduklarını dile getiren Kurtulmuş, karşılaşılan sorunların, bölge ülkelerince karşılıklı müzakereyle aşılmasının en doğru yol olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ve bölgede yaşanan insani krizlere de işaret eden Kurtulmuş, bugün İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları bütün insanlığın seyrettiğini söyledi.

İsrail'in bu saldırılarının neredeyse bir soykırıma ulaştığını ifade eden Kurtulmuş, ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinin önemli bir kısmının İsrail'in sırtını sıvazlayıp cesaretlendirdiğini vurguladı.

Saldırıların kabul edilemeyeceğini söyleyen Kurtulmuş, bu vahşetin sorumlularının uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacağına inandıklarını ifade etti.

Rusya parlamentosunun iki kanadını da ziyaret etmek istediğini dile getiren Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki ilişkileri en iyi noktaya taşımanın, Türkiye-Rusya ilişkilerini mükemmel seviyeye çıkarmada ortak bir kazanım olacağını aktardı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov da Türkiye-Rusya ilişkilerinin gösterdiği gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi; Filistin konusunda Türkiye ile aynı yerde olduklarını belirtti.