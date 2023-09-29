TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki İslam Kültür Merkezi'ne ziyarette bulundu. Kurtulmuş, merkezde kıldığı cuma namazının ardından Dublin'deki Müslümanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Merkezin Genel Müdürü Ahmed Hasain'den faaliyetler hakkında bilgi alan Kurtulmuş, çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, bugün başkent Dublin'de İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Burada cuma namazını kılan Kurtulmuş, daha sonra kalabalıkla bir araya gelerek sohbet etti. Merkezin Genel Müdürü Ahmed Hasain'den faaliyetler hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Hasain'e çalışmalarında başarılar diledi. - DUBLİN