TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İrlanda Senato Başkanı Jerry Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde, uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda Senato Başkanı Jerry Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda Senato Başkanı Jerry Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ile ayrı ayrı bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İrlanda Senato Başkanı Jerry Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ile ayrı ayrı bir araya geldi. Dublin Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmelerde, uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmelerde, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye- İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.