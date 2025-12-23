TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yapıcıoğlu ve Bekin'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i kabul etti.

