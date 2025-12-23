Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yapıcıoğlu ve Bekin'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında, komisyon üyeleri HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu ile Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i kabul etti" denildi.

