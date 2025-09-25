TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika