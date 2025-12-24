Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları çerçevesinde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından kabule ilişkin yapılan paylaşımda, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında Komisyon üyesi, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul ettiği belirtildi.

