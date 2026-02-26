TBMM Başkanı Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı