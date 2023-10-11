TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

Kurtulmuş makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu'na TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır eşlik etti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve fikirlerini Meclis Başkanı'na aktardıklarını belirterek, "Soru önergelerinden tutun Can Atalay'a kadar düşündüğümüz hatta çözüm olarak kendilerine düşüncelerimizi aktardık. Sayın Kurtulmuş da dikkatle dinledi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını kendisine takdim ettik" dedi.