TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı hedefimize Azerbaycan ile omuz omuza yürüyoruz. Birliğimiz daim olsun.' ifadesini kullandı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı hedefimize Azerbaycan ile omuz omuza yürüyoruz. Birliğimiz daim olsun" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika