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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı hedefimize Azerbaycan ile omuz omuza yürüyoruz. Birliğimiz daim olsun.' ifadesini kullandı.