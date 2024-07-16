TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya milletvekilleri ve BAKSİFED Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya milletvekilleri ve Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada Kurtulmuş, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Abdurrahman Başkan ile BAKSİFED Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.