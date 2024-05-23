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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Akif Emre'yi Vefatının 7. Yılında Anma Mesajı Yayımladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-İslam fikir hayatının son çeyrek asrına iz bırakan, basın-yayın çevrelerinde saygın bir konuma sahip Akif Emre'yi, vefatının 7. yılında anma mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-İslam fikir hayatının son çeyrek asrına iz bırakan, basın-yayın çevrelerinde saygın bir konuma sahip Akif Emre'yi, vefatının 7. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Akif Emre, beyefendi duruşu ve sırat-ı mustakim üzere yaşantısıyla örnek bir insan, kıymetli bir yazar, gerçek bir dosttu. Vefatının yıl dönümünde Akif'i, ardında bıraktığı güzel hatıraları anımsayarak; özlemle, hayırla ve rahmetle yad ediyorum. Rabb'im onu cennetiyle müşerref kılsın."

Kaynak: AA / Politika

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