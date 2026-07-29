TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti heyetini kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşan AK Parti heyetini kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşan AK Parti heyetini kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kaynak: AA