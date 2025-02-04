TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeşilay Genel Başkanı Dinç'i Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile beraberindekileri kabul etti. Görüşme, TBMM'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile beraberindekileri kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kurtulmuş'un, Dinç ile Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu ve Yeşilay Ankara Şubesi kurucu üyesi Hacı Biner'i Meclis'te kabul ettiği belirtildi.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika